39-årig mand sigtet for Rema 1000-røveri med kokkekniv i Jelling

Sydøstjyllands Politi har anholdt en mand, der er mistænkt for at stå bag et røveri mod en Rema 1000-butik i Jelling tidligere på måneden.

Det oplyser vagtchef Jesper Engelund.

Anholdelsen er sket på baggrund af et signalement, som politiet sendte ud i forbindelse med røveriet.

Den anholdte er en 39-årig mand. Han er sigtet for røveri mod forretning og skal fremstilles i grundlovsforhør juleaftensdag. Først her kommer det frem, hvordan den mistænkte forholder sig til sigtelsen.

Røveriet fandt sted lørdag 16. december.

Her truede gerningsmanden, der havde iklædt sig en elefanthue og et par store handsker, som lignede motorcykelhandsker med plastic på knoerne, to ansatte med en kokkekniv. Det fortalte vagtchef Mikkel Ross efterfølgende til Ritzau.

Det lykkedes ham at få de to ansatte til at udlevere kassebeholdningen.

- Derefter genner han de to medarbejdere ind på et kontor. Da de efter et stykke tid vover sig ud igen, har røveren forladt butikken, sagde vagtchefen.

De to Rema 1000-medarbejdere kom ikke noget til under røveriet.