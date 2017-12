Kvinde mistænkt for at stå bag brand i beboelsesejendom

Folketinget blev i to år holdt uvidende om mystisk norsk kontakt. »Dybt mærkeligt,« siger forsvarsordfører.

Nogen mener, at boblen er ved at briste. Andre tager det mere roligt.

Kollektivt er julen en stærk erindring om en kulturhistorisk arv, der har været med til at udforme de frihedsrettigheder, som i disse år er under stigende pres.

En minkfarm sydøst for Aalborg er fredag morgen blevet ramt af en voldsom brand. To er kørt til sygehuset.

Kvinden er sigtet efter straffelovens paragraf 180. Det betyder, at politi og anklagemyndighed mener, at andres liv har været i overhængende fare i forbindelse med branden.

- Vi har et mistankegrundlag, der gør, at vi indtil videre har foretaget anholdelse, sagde vagtchef Jes Frederiksen fredag aften.

I forbindelse med branden på Vølundsvej måtte brandfolkene redde to personer ud af ejendommen.

Lørdag blev hun fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for brandstiftelse. Her blev hun varetægtsfængslet i foreløbig fire uger i surrogat på en psykiatrisk afdeling.

Politiet mistænker en 51-årig kvinde for at stå bag en brand, der fredag eftermiddag brød ud i en beboelsesejendom i Randers.

En 51-årig kvinde er blevet varetægtsfængslet i surrogat på psykiatrisk afdeling for brandstiftelse.

Var det en smal 'jet' eller en bredere udstrømning af materiale, som udsendte røntgenstråler og radiobølger efter sammenstødet mellem to neutronstjerner?

It-sikkerhed behøver ikke kun være for dem, der har teknisk snilde. Med få klik kan du opgradere din telefons sikkerhed og derved også dit eget privatliv.

