16-årig ramt af fyrværkeri affyret mod diskotek

Natten til lørdag blev en 16-årig pige ramt i ansigtet af fyrværkeri, der blev affyret mod diskoteket Crazy Daisy i Haderslev.

Pigen fik mindre skader på sin kind og muligvis høreskader, da hun befandt sig tæt på fyrværkeriet, da det blev affyret.

Det skriver JydskeVestkysten.

Ulykken skete omkring kl. 3, hvor adskillelige fyrværkeribatterier blev affyret mod diskoteket.

Hun blev kørt på skadestuen af sine forældre.

Hændelsen kan, ifølge JydskeVestkysten, have relationer til et indbrud i Garant Tæppers fyrværkericontainer natten til tirsdag og en anden sag om uro i Varbergparken i Haderslev samme dag, også tirsdag.

Fyrværkeri gik af i bil og ramte person i øjet

De sager er under efterforskning, og to mænd er i øjeblikket varetægtsfængslet for indbruddet i fyrværkericontaineren.

Torsdag blev to personer også skadet af fyrværkeri - ligeledes i Haderslev. Fyrværkeriet gik af i en bil og ramte en 22-årig mand på hånden og en 35-årig mand i øjet.