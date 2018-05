Københavns Kommune overholdt ikke loven i 88 pct. af kontanthjælpssager

Bunkerne af kontanthjælpssager, hvor der er begået fejl, kræver mere og mere skrivebordsplads på Københavns Rådhus i øjeblikket.

Nu har kommunen opdaget, at den har overtrådt forvaltningsloven ved at trække 527 borgere i kontanthjælp med tilbagevirkende kraft. Det oplyser Beskæftigelsesforvaltningen i Københavns Kommune i et skriftligt svar til Enhedslisten.

Jyllands-Posten skrev søndag, at Københavns Kommune allerede har afsat 22,8 mio. kr. fra en pulje til uforudsete udgifter for at kunne dække efterbetalinger til borgere, der uretmæssigt var blevet skåret i kontanthjælp, efter at kommunen havde fejlfortolket reglerne om gensidig forsørgerpligt.

Kommunen fandt fejl i 982 ud af 1.700 sager, hvor man i strid med loven ikke har underrettet begge parter, når kommunen besluttede at skære i kontanthjælpen til samlevende par. Dermed bliver kommunens afgørelser ugyldige.

Gensidig forsøgerpligt - Hvis den ene part i et samlevende par modtager kontanthjælp, har parret pligt til at forsørge hinanden, ligesom hvis parret var gift. - Det betyder, at hvis man bor sammen med sin kæreste, og han eller hun har en formue eller en indtægt over et vist beløb, som de begge kan leve af, har ingen af parterne ret til kontanthjælp. Kilde: Beskæftigelsesministeriet

De 527 tilfælde bringer antallet af fejl i sager om gensidig forsørgerpligt op på 1.509 ud af samlet 1.700 sager i kommunen. Det svarer til, at der er begået fejl i 88,7 pct. af samtlige sager, som kommunen indtil videre har gennemgået.

Kirsten Ketscher, der er professor i socialret på Københavns Universitet siger til Jyllands-Posten, at de mange fejl i Københavns Kommune viser, at forvaltningen har haft store vanskeligheder med at overholde helt sædvanlige sagsbehandlingsregler.

"Det er åbenbart ikke gået op for kommunen, hvor kompleks regelsættet er, når man laver så mange, væsentlige fejl. Det burde ledelsen have opdaget. Derfor er det kun godt, at forvaltningen gennemgår alle sagerne igen, for det bør den," siger hun.

I de 527 sager, som kommunen nu har fundet fejl i, har forvaltningen ikke overholdt reglerne om, at en kontanthjælpsansøger har krav på fuld kontanthjælp fra ansøgningstidspunktet indtil kommunen træffer afgørelse om gensidig forsørgerpligt.

I stedet har Københavns Kommune - i strid med reglerne - krævet, at borgeren skulle tilbagebetale en del af den kontanthjælp, der er blevet udbetalt under sagsbehandlingen.

Det høje antal af fejl bekymrer Ulrik Kohl, der er beskæftigelsesordfører for Enhedslisten i Københavns Kommune.

"Det virker som om, at man er fløjtende ligeglade med borgernes retssikkerhed. Det er de samme grupper af syge og arbejdsløse som hver gang bliver ramt på pengepungen, når kommunen laver ulovlige sagsbehandlinger," siger han.

Lillian Parker Kaule, der er borgerlig løsgænger og medlem af beskæftigelsesudvalget i Københavns Kommune kritiserer forvaltningens rolle i sagerne. Hun mener, at forvaltningen har et grundlæggende problem ved ofte at glemme, at den er til for at servicere borgerne.

Alligevel peger pilen tilbage på politikerne, forklarer hun.

"I sidste ende gør forvaltningen jo kun det, de får besked på fra politikerne. Så i virkeligheden er det mig selv og mine kollegaer, der skal være bedre til at forklare, hvad det er, vi vil have," siger Lillian Parker Kaule.

Direktør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune, Jacob Zeberg Eberholst, forklarer over for Jyllands-Posten, at de mange fejl i sagerne om gensidig forsørgerpligt skyldes tidspres.

"Forklaringen er, at denne her lovgivning i København såvel som i mange andre af landets kommuner skulle implementeres med meget stor hastighed. Derfor er vi kommet til at begå en række fejl i implementeringen, og arbejdsgangene er ikke blevet tilstrækkeligt kvalitetssikret," siger han.

Han forklarer, at forvaltningen fremover vil have maksimal fokus på arbejdsgangen ved lovændringer.

"Det vigtigste er, at man, når man har begået en fejl, retter op på dem og sikrer sig, at borgerne får den ydelse, de skal have. Og det gør vi nu," siger han.

Det har ikke været muligt for Jyllands-Posten, at få en kommentar fra beskæftigelses- og tntegrationsborgmester i Københavns Kommune, Anna Mee Allerslev (R).