To borgmestre erklærer sig inhabile i Christiania-beslutninger

- Jeg har valgt at sige, at jeg skal have afklaret reglerne for habilitet, fordi jeg har arbejdet som advokat for Christiania, inden jeg blev borgmester, og fordi min datter nu arbejder som advokat for Christiania sammen med Knud Foldschack, siger Line Barfod til Politiken.

Også Karina Vestergaard Madsens datter arbejder hos Foldschack.

Hun skriver i en mail til avisen, at hun ingen økonomiske interesser har i sagen.

Hun ”forventer ikke at være inhabil, men jeg vil hellere være på den sikre side og få lavet en juridisk vurdering”, lyder det.