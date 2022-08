Brand i pizzeria spredte sig til flere lejligheder i København

Beredskabet fortsætter med at arbejde på stedet ”i nogle timer endnu”, skriver det 23.15. Det gør man for at sikre, at branden er helt slukket.

Tidligere på aftenen sagde Dyre Sønnicksen, vagtchef hos Københavns Politi, at man ikke var klar over, hvordan den var opstået.

I forbindelse med branden valgte politiet at afspærre Amagerbrogade mellem Højdevej og Parmagade. Det er uvist, om gaden fortsat er spærret.