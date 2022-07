Biograf i Field's genåbner med reduceret program efter skyderi

- Det vil jeg gerne på Nordisk Film Biografers vegne takke for. Efter tæt dialog med vores medarbejdere er vi nu klar til at åbne igen. Vi glæder os til at byde vores gæster velkommen og igen kunne give gode biografoplevelser, siger han i pressemeddelelsen.

Medarbejderne i biografen har de seneste uger modtaget krisehjælp efter skyderiet for at gøre dem klar til at vende tilbage.

Når biografen åbner, bliver det i den første tid med ekstra personale, og der er hentet kolleger fra andre biografer til at hjælpe med genåbningen.

Søndag 3. juli skød en mand omkring sig og dræbte tre personer i Field’s. Yderligere syv personer blev ramt af skud.

Den formodede gerningsmand blev dagen efter varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling sigtet for drabene og drabsforsøg.