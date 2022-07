Harry Styles er knust over skyderi og føler med familierne

- Som følge af skyderiet ved Field's på Amager tidligere i dag er en koncert i Royal Arena her til aften blevet aflyst, skrev politiet.

En 22-årig mand er anholdt, og politiet har på et pressemøde oplyst, at det ikke har nogen indikationer på, at der skulle være flere gerningsmænd.

De første anmeldelser om skyderiet kom omkring klokken 17.30 søndag.

Harry Styles-koncerten skulle have været gået i gang klokken 20.00, men blev i første omgang udskudt i en time og altså senere aflyst.

For at bringe gæsterne bort fra området fulgte politiet gæsterne ned til den nærliggende metrostation.

- Det betyder, at metrolinjerne på Amager vil være midlertidigt lukket, skrev Københavns Politi.