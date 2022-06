Giraffer og næsehorn reddet ud under brand i zoo i København

Branden betyder, at Roskildevej er spærret i begge retninger mellem Søndre Fasanvej og Pile Allé.

Ifølge vagtchefen er uvist, hvor længe vejen skal være spærret.

Politiet modtog anmeldelsen om branden mandag klokken 04.44.

Der er ild i en stald i den del af den zoologiske have, som ligger syd for Roskildevej og over for hovedindgangen.

Det er tidligt mandag morgen uvist, om der er tilskadekomne dyr.

- Vi ved det ikke endnu, men kan høre dyrelyde derfra. Vi ved ikke, om lydene kommer fra selve brandstedet eller fra nogle af nabostaldene. Det brænder ret meget, siger Dyre Sønnicksen.