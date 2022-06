Distortion vender retur og har unge uromagere i kikkerten

Efter to års coronapause vender Distortion retur fra onsdag, og den enorme københavnske gadefest har i år oplevet en ekstra stor interesse for at sikre sig billet til særligt weekendens festafslutning.

Gadefesten har dog bidt mærke i, at især festhungrende unge har forsøgt at hoppe over hegn for at komme ind til arrangementer i Tivoli og ved Jelling Musikfestival, hvor der ellers var fyldt op.