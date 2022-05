Omkring 10 anholdte ved klimademonstration i København

Men omkring 35 demonstranter satte sig ned i krydset ved Holbergsgade og Holmens Kanal.

- Af dem er en del af dem blevet frihedsberøvet - det er cirka 10. Resten har så fået en bøde for overtrædelse af færdselsloven, ordensbekendtgørelsen eller begge dele, lyder det fra Jesper Bangsgaard.

Frihedsberøvelserne er sket med hjemmel i politiloven for at opretholde ro og orden. Med den begrundelse kan politiet frihedsberøve folk, selv om de ikke er mistænkt for noget kriminelt.

Sådanne frihedsberøvelser kaldes nogle gange for præventive anholdelser eller administrative anholdelser. I modsætning til en normal anholdelse, så må politiet kun tilbageholde folk i seks timer mod normalt et døgn.