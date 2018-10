Selv i myldretiden vil Københavns letbane køre med halvtomme toge

Når vognene begynder at køre over den københavnske letbanes skinner i 2025, bliver det med halvtomme vogne. Det viser en gennemgang af Letbaneselskabets egne prognoser foretaget af DR.

Selv når myldretiden rammer, vil passagererne have god plads til at strække ben og flade ud. Prognoserne viser nemlig, at der i bedste fald kun vil være op til 170 passagerer i togene, selvom der er plads til op til 260 rejsende, ifølge Hovedstadens Letbane.

I værste fald vil der kun være 100 passagerer i vognsættene i myldretiden. I resten af tiden vil togene køre med endnu færre passagerer.

Alligevel er letbanens plandirektør ikke bekymret for den store investering på 6,2 mia. kroner til hovedstadens letbane.

»Vi bygger jo ikke en letbane, som er underdimensioneret fra begyndelsen. Den skal kunne klare, at der sker en udvikling fremover. Siden prognosen blev lavet, er der truffet beslutning om to stationer mere på letbanen, hvilket vil trække flere passagerer til letbanen«, siger Louise Høst til Politiken og gør opmærksom på, at prognosen gælder for åbningsåret.

Fakta: Hovedstadens Letbane forventes at stå klar i 2025

Letbanen kommer til at køre fra DTU i Lyngby til Ishøj Station, hvor man regner med, at den hårdest belastede strækning vil være mellem Herlev Hovedgade og Herlev Station.

Louise Høst fremhæver, at der er forskel på, hvor mange passagerer der rent teknisk er plads til i vognene i sammenligning med, hvad der en en god rejseoplevelse.

Om man er ved at blive mast sammen, trampet over tæerne eller bliver klinet op ad vinduet eller sine medpassagerer har betydning for rejseoplevelsen. Mere benplads og luft i den kollektive transport giver en mere behagelig oplevelse både i og udenfor myldretiden, fremhæver hun.

Hovedstadens Letbane er klar til første spadestik - og bøvl

Trods argumenterne om plads til udvikling, vækst og komfortabel transport er Letbanen i København ikke en økonomisk god investering, vurderer professor Mogens Fosgerau med speciale i transportøkonomi på Københavns Universitet til DR.

Han kalder ligefrem letbanen »en exceptionel dårlig investering« ud fra prognoserne.

»Det flugter med billedet af, at det er en investering, der ikke giver god mening, i forhold til hvad den koster. Det er derfor, at de samfundsøkonomiske regnestykker viser, at det er et virkelig dårligt projekt«, siger han.

Det er Letbanens plandirektør dog ikke helt enig i. Hun gør opmærksom på, at selv med de halvtomme vogne ser det ud fra prognoserne ud til, at letbanen kommer til at give overskud, hvilket er usædvanligt for kollektiv transport.

Det er som følge af, at letbanen bl.a. bliver finansieret af billetindtægter.

Byggeriet af den diskuterede 28 kilometer lange letbane er lige begyndt, men den vil efter planen først stå færdig om syv år.