En af disse fire bliver Københavns nye kulturborgmester

Afgørelsen kommer formentlig først i næste uge, og de næste dage skal Alternativets gruppe i Borgerrepræsentationen således bruge på at blive enig om, hvem der skal overtage posten som kultur- og fritidsborgmester, efter at Niko Grünfeld trak sig fra selvsamme sent onsdag aften.

Fire af gruppens i alt seks medlemmer er principielt set i spil. Den femte er Niko Grünfeld selv, mens den sidste er suppleant og derfor ikke kan blive borgmester.

Ét medlem har allerede bekendtgjort sine intentioner.

Den 29-årige Badar Shah har nemlig bekræftet over for Politiken, at han er en af kandidaterne til positionen. Da Shah stillede op til kommunalvalget sidste år, fortalte han ellers til RUC-magasinet Metier, at det var med en vis tøven, at han nu valgte at gøre sig til skydeskive i den offentlige debat.

»Jeg har været igennem en anderledes beslutningsproces i valget om at stille op til kommunalvalget, end når jeg normalt engagerer mig i noget. Jeg har skulle tænke over, at der kan komme nogle store konsekvenser,« lød det.

Derfor måtte Grünfeld gå Alternativets kulturborgmester i København, Niko Grünfeld, trak sig. Hans egne mente, at det var nødvendigt.

Siden valget har han været politisk ordfører for Alternativets gruppe på rådhuset og medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Op til kommunalvalget beskrev Shah »den kulturelle by« som et af sine mærkeområder.

»Empati og kunst er forbundet - hvis vi skal have en mere empatisk København, så bliver vi nødt til at fokusere på det kulturelle aspekt,« lød det på Alternativets hjemmeside.

Franciska Rosenkilde er en anden mulighed. Rosenkilde har været medlem af Alternativet siden 2014 og stillede også op til Folketinget i 2015. Hun har en professionsbachelor i sundhed og ernæring samt en kandidatgrad i geografi. Men på rådhuset sidder hun i Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget, ligesom hun er gruppeformand.

Franciska Rosenkilde har ikke været synderligt optaget af kultur og skriver på sin Facebook-side, at hendes mærkesager er »klima, fødevare/landbrug, sundhed og udvikling.«

Jyllands-Posten har forgæves forsøgt at få Franciska Rosenkilde til at svare på, om hun ønsker at overtage borgmesterposten.

Tredje mulige kandidat, Kåre Traberg Smidt, har til gengæld svaret »ingen kommentarer« i sms til spørgsmålet om, hvorvidt han kandiderer til posten. Den 46-årige menneskerettighedsadvokat var folketingskandidat for Venstre, indtil han i december 2015 forlod partiet i protest mod dets udlændingepolitik. I stedet meldte han sig ind i Alternativet, og nu sidder han i Borgerrepræsentationen og er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget.

Om hans mærkesager op til kommunalvalget lød det bl.a. på Alternativets hjemmeside:

»Tillid og ansvar tilbage til det enkelte individ i kommunen. Vi bruger al for megen tid på kontrol og giver ikke plads til at den enkelte institution og skole kan styre sit fagområde.«

»Jeg har begået fejl. Ja«: Niko Grünfeld snublede, allerede da han blev borgmester Veganske gummisko, en tvivlsom og dyr kontorindretning samt rod i cv'et. Niko Grünfeld har været i skudlinjen fra begyndelsen.

Den sidste mulighed er Fanny Broholm, som ifølge Alternativets profiltekst fandt det så umuligt at leve bæredygtigt i København, at hun var ved at flytte til en selvforsynende og nuludledende økolandsby i Karise.

»Men så dukkede Alternativet op som politisk bevægelse – og Fanny gik all in,« lyder det på partiets hjemmeside.

Fanny Broholm er medlem af Teknik- og Miljøudvalget og har markeret sig i kampen for en mærkningsordning af retoucherede modeller på reklamer i kommunale reklamestandere.

Heller ikke hun har svaret på Jyllands-Postens henvendelser.