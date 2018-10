Mens Niko Grünfeld fra Alternativet nok har valgt at opgive posten som kultur- og fritidsborgmester i København, er han tilsyneladende ikke færdig i lokalpolitik.

Det siger forperson for Alternativet København Matthew Daniali.



»Umiddelbart har Niko trukket sig som kulturborgmester, men ikke som BR-medlem (medlem af Borgerrepræsentationen, red.).«

Alternativets kulturborgmester trækker sig

Niko Grünfeld annoncerede sent onsdag, at han trækker sig som borgmester efter sager om bl.a. indkøb af kontormøbler til 130.000 kr. samt flere tilfælde af rod i cv’et. Nu står de seks medlemmer i BR-gruppen over for at skulle konstituere sig og vælge en ny borgmester.

Det forklarer Matthew Daniali, som tilføjer, at man endnu ikke har fuldstændig styr på formalia i en sådan proces.

Derfor måtte Grünfeld gå Alternativets kulturborgmester i København, Niko Grünfeld, trækker sig. Hans egne mente, det var nødvendigt.

»BR-gruppen vil konstituere sig i tæt samarbejde med bestyrelsen i København. Vi skal finde ud af formalia omkring det, og derefter hvem der kunne tænke sig at pege på hvem osv.«

Hvornår man kan forvente at få navnet på den nye borgmester, har han ikke noget bud på.

»Jeg tror ikke nødvendigvis, at der kommer noget ud i dag,« lyder det.

Badar Shah, som er medlem af Borgerrepræsentationen for Alternativet, siger dog om borgmesterspørgsmålet:

Elbæk efter Grünfelds farvel: Der skal genopbygges tillid

»Det bliver forhåbentlig afklaret i dag.«

Han tilføjer, at hvis ikke man finder en løsning torsdag, kan det blive »en forlænget proces«.

Mens bestyrelsen ikke har planlagt noget møde torsdag, skal BR-gruppen mødes for, ifølge Badar Shah, at »diskutere andre ting.«

Så det har ikke noget med Niko Grünfeld at gøre?



»Nej, ikke nødvendigvis.«