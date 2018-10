Google-bil skal afsløre luftforurening i København

En Google-bil turnerer fra tirsdag og frem til udgangen af 2019 rundt i Københavns Kommunes gader. Ikke for at tage billeder, men for at måle luftforureningen i byen.

Et nyt samarbejde mellem København og teknologigiganten skal nemlig kortlægge kvaliteten af luften i den danske hovedstad.

Det skal i første omgang give politikere og forskere viden om, hvordan man får bugt med den beskidte luft.

Men også borgere vil få glæde af Google-bilens opdagelser, fortæller Googles danske direktør, Malou Aamund.

- For den enkelte borger vil det være god information. Så kan man planlægge sin vej rundt i byen og undgå at tage de mest forurenede ruter, siger hun til Ritzau.

Ud over London er København den første by uden for USA, som får kortlagt sin luftkvalitet af Google.

Tiltaget vil gøre det nemmere at forbedre luftkvaliteten. Det forklarer Ninna Hedeager Olsen (EL), der er Københavns teknik- og miljøborgmester, i en pressemeddelelse.

- Ved at samarbejde med et af verdens stærkeste tech-firmaer, Google, skubber vi som kommune på for at udvikle nye metoder til at måle byens luftkvalitet.

- Dette vil bringe København forrest i kampen om at sikre den bedst mulige luftkvalitet og give borgere information, så de eksempelvis kan vælge at cykle ad de mindst forurenede cykelruter, siger Ninna Hedeager Olsen.

Google valgte København, fordi ambitionerne matcher med byens grønne profil, forklarer Malou Aamund.

- Vi har kigget på, hvilke byer der generelt er progressive inden for det grønne område. Her skiller København sig klart ud - både i form af sin innovation og sin tilgang til at lave nye partnerskaber, siger direktøren.

Forskning har vist, at luftforurening hvert år er skyld i omkring 550 københavneres død.

Planen er, at danske forskere sammen med politikerne skal bruge Googles data til at få mere indsigt i, hvor og hvordan der kan sættes ind.

Hidtil er forureningen blot blevet målt på tre stationære punkter i København.