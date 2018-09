Byggeri på Amager Fælled slået fast: »Det her sender et signal til borgerne om, at man ikke lytter«

Byggeriet på Amager Fælled har været en hjertesag for mange københavnere i mange år. Nu er kampen overstået og en glidebane mod mindre natur og økonomisk vækst er startet frem for at lytte til borgerne. Sådan lyder det fra byggeriets modstandere. I nat blev det blevet slået fast: Strandengen får lov at overleve, og i stedet skal der bygges på det såkaldte Campingareal.

Den fredede Strandeng trøster dog ikke Ninna Hedeager Olsen, teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten:

»Det er rigtig bekymrende, og det er meget tæt op af strandengen. Det kommer til at betyde krav om at bygge mere hen ad vejen, når man nærmest bygger en bydel. Naturen ved strandegen har rigtig stor risiko for at blive påvirket voldsomt af det her.«

Københavns Kommune har indgået aftale om Amager Fælled

Hun mener, at aftalen undergraver byens borgeres holdninger og de tusindvis af protester, der har været op til aftalen.

»Det er en uskik og en udemokratisk måde at føre budget på, når man forud beslutter, at det her byggeri skal finansiere metroen. Man smider nogle grunde i et regneark uden først at spørge borgerne om lokalplaner, hvordan og hvor meget, der skal bygges. Det her sender et signal til borgerne om, at man ikke lytter og ikke vil være villige til at lytte til dem i en senere høringsfase,« udtaler hun.

Oprindeligt stod SF, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet sammen i en kritisk front mod byggeriet. Enhedslisten og Alternativet trak sig ud af budgetforhandlingerne med ultimatum om at bygge på Amager Fælled. SF og Radikale blev ved forhandlingsbordet.



»Jeg havde gerne set, at vi havde fundet en anden placering til byggeriet. Når det ikke var muligt, synes jeg faktisk, at vi har fundet en tålelig løsning,« skriver Klaus Mygind fra SF og medlem Medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune i Facebook-gruppen Amager Fælleds venner.



Det er Ninna Hedeager Olsen ikke enig i: »Jeg synes ikke, at det er tåleligt. Vi skulle have undgået at bygge på fælleden, fordi nu kommer det uundgåeligt til at påvirke resten.«

Hun mener derfor, at det er ærgerligt, at Radikale og SF ikke stod fast.

»Jeg er sikker på, at hvis vi fire partier havde stået sammen, kunne vi have presset Frank Jensen til, at han ikke havde turdet at lave en aftale med så snævert et flertal,« siger hun.

Overblik: Forstå sagen om Amager Fælled

Oprindeligt lød omfanget af byggeriet på 8 hektar, men er efter kritik nu landet på 2,1 hektar til 2550 boliger, hvoraf 640 af dem bliver betegnet som almene boliger.

Selvom nattens aftale ikke er så omfattende, som den oprindelige byggeplan lagde op til, er også Alternativets Niko Grünfeld, kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune, skuffet over beslutningen, og det signal, det sender:



»Det er en sort dag for København, og endnu engang viser det sig, at naturen taber til økonomisk vækst,« siger han til Ritzau.

Aftalen bekymrer også Nina Hedeager Olsen. »Det er en helt forkert udvikling at skære på de grønne områder, mens antallet af Københavns byboere stiger, udtaler hun og refererer til den tidligere ballade om Nørre Fælled på Nørrebro.

Hun påpeger, at der er meget lidt tilbage af Nørre Fælled, og at byggeriet på Amager Fælled vil føre til de samme forståelige behov for en skole, belysning og sikre stier. Det vil langsomt sluge naturen, advarer hun.

Det er en gammel aftale fra 1994, der besluttede, at Amager Fælled skulle blive bebygget for at finansiere regningen for metrobyggeriet, der kræver 1,9 milliarder kroner.

Aftalen endte med at blive indgået af partierne Socialdemokratiet, Radikale, SF, Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, eftersom Enhedslisten og Alternativet forlod forhandlingerne.