Alternativet om byggeri på Fælleden: Det er en sort dag

Det er en trist dag, som borgerne i hovedstaden vågner op til fredag. Det vurderer Alternativets Niko Grünfeld, der er kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune.

- Det er en sort dag for København, og endnu engang viser det sig, at naturen taber til økonomisk vækst, siger han.

Efter lange forhandlinger kom et flertal i Københavns Borgerrepræsentation natten til fredag frem til en aftale, der skal erstatte byggegrunden Ørestad Fælled Kvarter, der også kaldes "Strandengen", på Amager Fælled.

Sidste år blev området "Strandengen" ved Sundby Station opgivet som byggefelt for op mod 2400 boliger.

Nattens aftale er indgået af partierne Socialdemokratiet, Radikale, SF, Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Københavns Kommune har indgået aftale om Amager Fælled

Den indebærer, at der vil blive bygget boliger på en del af det område på Amager Fælled, hvor der var planlagt en campingplads, og hvor der ligger et vandrehjem.

Der vil blive opført omkring 2000 boliger, og byggeriet vil strække sig og fylde i alt 11,8 hektar af Amager Fælled, skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Og selv om det ifølge Niko Grünfeld er bedre end den oprindelige byggeplan, er borgmesteren ikke tilfreds.

- Det er bedre end på strandengen, hvor der er 5000 år gammelt urnatur, men det er stadig et spørgsmål om, at man indskrænker et naturområde.

- Her kan dyrene vandre, og der er mulighed for, at københavnerne kan gå en tur, cykle, løbe og så videre, siger han.

Det blev besluttet i 1994, at Amager Fælled skulle sælges til byggegrunde for at være med til at betale for metrobyggeriet.

Overblik: Forstå sagen om Amager Fælled

Delaftalen, som de førnævnte partiet er nået frem til under budgetforhandlingerne, rejser de 1,9 milliarder kroner, som kommunen skylder i forbindelse med opførelsen af metroen.

Der vil i alt blive bygget 2550 boliger, hvoraf 640 af dem bliver betegnet som almene boliger. Desuden skal en grund ved Bådehavnsgade, der ligger ud mod Fiskerihavnen udvikles til at huse omkring 550 boliger.

Byggeriet forudsætter dog, at staten medvirker til at af-frede grundene.