Sportsklub for handicappede politianmeldt for svindel

Mistanke om økonomisk svindel i Stevns Basketball har fået Københavns Kommune til at politianmelde den kommunalt støttede sportsklub, som nu er under skærpet tilsyn.

Det fremgår af et notat fra Kultur- og Fritidsforvaltningen i København, som TV2 Lorry har fået indsigt i.

Stevns Basketball, der har hjemme på Nørrebro, står bag et basketballprojekt for handicappede børn og unge, som har modtaget 300.000 kr. i kommunale tilskud. Pengene var øremærket »udvikling af kørestolsbasket for børn og unge med fysiske handicap«, men der er nu blevet sået tvivl om, hvad de i virkeligheden er gået til.

Medlemmerne af Kultur- og Fritidsforvaltningen blev orienteret om sagen den 20. august, efter et tidligere klubmedlem tippede dem om en falsk faktura på kørestole for 216.444 kr. Tippet fik forvaltningen til at kontakte kørestolsfirmaet, som ifølge TV2 kunne fortælle, at der var tale om et »modificeret tilbud« og altså ikke en reel handel.

Klubbens nyvalgte kasserer har samtidig forklaret, at den nye bestyrelse har gennemgået materialer vedrørende andre af klubbens projekter, som man ikke med sikkerhed kan sige er blevet gennemført som afrapporteret.

Sportsklubbens bestyrelsen blev væltet på en generalforsamling den 15. august, hvor det ifølge mediet også kom frem, at underskrifter på evalueringer sendt til forvaltningen muligvis var forfalskede.

Den forhenværende bestyrelsesformand har over for TV2 ikke ønsket at kommentere sagen, men henviser i stedet til den nye bestyrelse.

Københavns Kommune har valgt at standse alle udbetalinger til Stevns Basketball og bedt revisionsfirmaet Deloitte om at gennemgå klubbens forenings- og projekttilskudsregnskaber for 2016, 2017 og 2018.