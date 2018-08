Peter Ingemanns ironiske opsang er blevet viralt hit: »Lad os gøre vores børn til små viljeløse ofre for narkotika«

De unge skal kunne teste deres stoffer for livsfarlige blandinger på mobile laboratorier i nattelivet i København. Forslaget, som Radikale og LA på Københavns Rådhus er gået sammen om, har fået debatten til at koge.

Det har fået tv-værten Peter Ingemann til tasterne, og hans Facebook-opslag har indtil videre udløst 21000 reaktioner, 8900 delinger og 2200 kommentarer.

»Lad os da en gang for alle gøre vores børn helt ansvarsløse, klippe bollerne af dem og gøre dem til små, viljeløse ofre for narkotikaens svøbe. Jamen det er dog forfærdelig.«

Sådan skriver Peter Ingemann, der blandt andet er kendt fra TV2-programserien "Størst", hvor han tager danskerne med på gigantiske oplevelser rundt i verden.

Opslaget er gået viralt. Tusindvis af danskere har i løbet af et par dage erklæret sig enige med Peter Ingemann, der blandt andet spørger, om forældre i fremtiden også skal »gå med de unge i byen, og agere mundskænk for dem?«

I opsangen anerkender han tanken bag forslaget, fordi »hvert eneste ungt liv, der går tabt, er en forbrydelse og en enorm tragedie,« skriver han. Samtidig mener han, at forslaget »tager prisen for årets curlingmor eller far.«

Heidi Wang, der er medlem af Borgerrepræsentationen for Liberal Alliance og medstifter af forslaget, er uenig med Peter Ingemann og de mange tusinde danskere.

Til TV 2 siger hun, »at forslaget vil klæde de unge bedre på til at vurdere, om de vil indtage et stof.«

Vurderingen af, om de skal tage et stof eller ej, skal de unge ifølge Peter Ingemann selv tage ansvar for, uden at samfundet hjælper dem til det, skriver han. For fjerner man ironien, så rummer opslaget en klar pointe:

»Det er altså ikke løsningen, at vi med offentlige midler skal godkende og validere de ulovlige stoffer, som unge mennesker har tænkt sig at indtage. Det er efter min mening et helt forkert signal at sende ud.«

Forslaget kan blive virkelighed, hvis det vedtages under de kommende budgetforhandlinger på Rådhuset i København.