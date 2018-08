Hovedstadens Letbane er klar til første spadestik - og bøvl

Mandag i næste uge begynder arbejdet med Hovedstadens Letbane for alvor.

Det vil borgere, der bruger strækningen Ring 3, opleve i løbet af efteråret. Arbejdet vil kunne mærkes for trafikanterne, der kan komme til at sidde længere i bilen end normalt.

Patrik Magnusson, der er projektdirektør ved Hovedstadens Letbane, beklager generne.

- Det er kedeligt, at folk får længere rejsetid. Men det er uundgåeligt. Vi er nødt til at bygge om, siger Patrik Magnusson og fortæller, at vejarbejdet vil flytte sig.

Han hæfter sig dog ved, at det vil give et løft til hele området, når letbanen er færdig.

- Vi glæder os til at tage fat på byggeriet af Hovedstadens Letbane, som vil løfte infrastrukturen og udvikle områderne langs letbanen, siger Patrik Magnusson.

Kommunerne langs strækningen og Vejdirektoratet har indgået et samarbejde, der skal give borgerne trafikinformation.

- Vores samarbejde gør det muligt for folk at planlægge deres rejser, siger projektdirektøren.

Informationer vil blive sendt ud på internettet og på apps.

Fakta: Hovedstadens Letbane forventes at stå klar i 2025

Arbejdet, som starter mandag, er blandt andet omlægning og flytning af ledninger i jorden, opførelse af et kontrol- og vedligeholdelsescenter i Glostrup samt anlæggelse af en stibro i Brøndby.

Letbanen skal stå færdig i 2025. Og når den er færdig, kører den passagerer mellem Ishøj og Lyngby. Letbanen forbinder seks S-togs-linjer på tværs af området.

Letbanen skal dække en strækning på 28 kilometer. Det er planlagt, at den skal have 29 stoppesteder undervejs.

Efter planen skulle åbningen af letbanen fejres i 2024. Men processen om ejergodkendelse af letbanen blev forlænget, derfor måtte flere ekspropriationsdage aflyses i 2018.

Det har været med til at udskyde den planlagte åbning til 2025.