Glimmer, palietter og masser af ansigtsmaling: Se billederne fra årets Copenhagen Pride

I dag klokken 13.00 lød startskuddet til dette års Copenhagen Pride, som i år blev større end nogensinde før. Den festlige parade afslutter traditionen tro Pride Week, og omkring 40.000 mennekser deltog i optoget, der hylder mangfoldighed og sætter fokus på seksuelle minoriteters rettigheder.

Det farverige optog begyndte ved Frederiksberg Rådhus klokken 13.00 og tilbagelagde 3,3 kilometer, inden det nåede frem til Rådhuspladsen ved 15-tiden. Det hele afsluttes med et stort show på Rådhuspladsen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

I forbindelse med paraden blev årets LGBT-pris Årets Laks uddelt på scenen på Rådhuspladsen. I år havde Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner (LGBT) valgt, at prisen skulle gå til forfatteren Leonora Christina Skov for den selvbiografiske roman "Den, der lever stille".

Lørdagens pride i København er større end nogensinde

Forfatter Leonora Christina Skov modtager prisen Årets Laks på scenen på Rådhuspladsen. Hun modtager prisen for hendes selvbiografiske roman "Den, der lever stille", som handler om livet som homoseksuel i en familie, hvor der bliver udøvet psykisk vold. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2018

Optoget, der i år bestod af omkring 180 vogne, snoede sig igennem Københavns gader i et virvar af glimmer og regnbuefarver. Både organisationer, politiske partier, virksomheder, fagforeninger og enkeltpersoner dansede med i den lange parade.

Glimmer, palietter og store kostumer fylder gaderne, når optoget danser forbi. Mange af de deltagende har planlagt udklædning og pynt flere måneder i forvejen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Sidste år fulgte flere end 300.000 tilskuere paraden, og det vurderes, at endnu flere havde taget opstilling langs ruten i år for at fejre mangfoldigheden og for få et glimt af de farverige rober. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Priden er arrangeret af foreningen Copenhagen Pride og har en vision om »at skabe en verden, hvor enhver kan elske og leve - frit og i tryghed.« I løbet af Pride Week er der arrangeret både underholdning og politiske debatter for nedbryde fordomme om seksuelle minorieter.

Succesfuld forfatter modtager årets homopris

Regnbueflaget er det oficielle LGBT-flag og regnbuefarverne bruges for at vise, at man støtter lige vilkår for seksuelle minoriteter. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Det var i år 22. gang, der blev afholdt Copenhagen Pride, og fordi tilslutningen var rekordstor, har Copenhagen Pride til Ritzau udtalt, at man næste år vil overveje at lave startområdet større eller paraden lidt længere, så der er plads til de mange mennesker.

Tilslutningen til årets Pride var i år så stor, at arrangørerne var nødt til at lukke for tilmelding. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Alle kan deltage i Pride. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Copenhagen Pride er afhængig af frivillig arbejdskraft og har omkring 100 frivillige, der hjælper til under festivalen. Hele den festlige uge bliver finansieret ved salg af mad og drikkevarer, af Københavns Kommune og en række andre sponsorer.