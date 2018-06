Forsiden lige nu

Ifølge videnskabelige rapporter er børn ekstra sensitive, når det gælder støj fra fly. Og det kan borgerne godt mærke tæt på Flyvestationen i Skrydstrup. Flere forklarer, at børnene skriger, når flyene flyver henover dem. Samtidig viser nye oplysninger, at Forsvarsministeriet i årevis har vidst, at flyene overskred støjgrænserne ved en af børnehaverne i området.