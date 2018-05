Bycykler i København udsat for hackerangreb

Deletjenesten Bycyklen i hovedstaden blev frem mod en travl weekend med VM i ishockey og mange turister i byen udsat for et hackerangreb, der resulterede i, at hele tjenestens database i blev slettet.

Således var systemet hele lørdagen ude af drift, oplyser tjenesten selv på Facebook. Siden da har man derfor arbejdet på at gøre cyklerne funktionsdygtige igen. Det er en langsommelig proces, da alle cykler skal opdateres manuelt med software.

Mandag eftermiddag er man nået halvvejs.

Hovedstaden pumper 40 millioner ud til nye bycykler

Bycyklen oplyser, at der ikke er tegn på, at der er tabt personlige data ved angrebet. Tjenesten ligger ikke inde med informationer om brugernes betalingskort, men opbevarer brugernes mailadresser, telefonnumre og pinkoder til cyklerne.

Ifølge Bycyklen er pinkoderne krypteret og kan ikke læses eller genskabes, men for en sikkerheds skyld bliver brugere af cyklerne opfordret til at skifte deres pinkoder snarest muligt.

Angrebet har alene været rettet mod forretningen og ikke brugerne, mener tjenesten at vide.

Trængslen vokser og vokser: På 10 år har 70.000 droppet at køre sammen med andre og i stedet købt deres egen bil Det er ikke tilfældigt, at vejene sander til. Danskerne gør det stik modsatte af, hvad politikerne siger – de vælger egen bil i stedet for at følges med andre.

Sagen er blevet anmeldt til politiet, oplyser Bycyklen. Herfra mener man, at angrebet kan være være udført af en med indgående kendskab til systemet.

»Måden angrebet blev udført på er egentlig ret primitiv, men dokumenterer at det er udført af en person med stort kendskab til IT-opbygningen af vores system, og samtidig kan vi konstatere, at personen/personerne er kommet ind via et password,« skriver tjenesten selv om hændelsen.

Bycykleerne drives af By- og Pendlercykel Fonden, som er er en privat, erhvervsdrivende Fond. De er både ment som en service til turister og pendlere.