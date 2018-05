Metroen bliver dyrere næste år: En tur i myldretiden bliver pålagt et kvalitetstillæg

Når metrotogene om et års tid begynder at køre på den nye Cityringen i København, kommer det til at koste ekstra at tage de førerløse undergrundstog.

Det skriver Politiken fredag.

Kunderne vil blive afkrævet et såkaldt kvalitetstillæg på 1,60 kroner for at tage metroen i myldretiden og 1,28 kroner for ture, der foregår i de lidt mere stille timer.

Et pendlerkort til to zoner, der i dag koster 395 kroner, får efter åbningen et prisskilt på 475 kroner, hvis brugeren vil have lov at tage metroen.

Det svarer til en prisstigning på 20 procent, fremgår det af en indstilling til Movias bestyrelse, der har nikket ja til det kommende tillæg, skriver Politiken.

At tillægget kommer, skyldes den oprindelige folketingsaftale fra 2006 og loven om etableringen af metroringbanen fra 2007.

Regnestykket baserer sig på, at indehavere af rejsekort automatisk tilmeldes metrosærprisen. De skal aktivt fravælge kvalitetstillægget, hvis de ikke vil benytte metrotogene.

Prisstigningerne indebærer ifølge indstillingen, at brugen af den kollektive trafik i hovedstaden kompliceres. Kunderne skal for fremtiden benytte særlige check in-standere på metrostationerne.

Københavns Kommunes repræsentant i Movias bestyrelse, Niels E. Bjerrum (S), synes, at det går den forkerte vej, når der pludselig er forskel på takster og måden at checke ind på.

- Vi er i gang med en proces og drøfter løbende, hvordan vi kan forenkle tingene og have færre billettyper på hylderne. Når forbrugerne møder forskellige priser, er det ikke noget, der forenkler billedet, siger han til Politiken.

Imidlertid ligger ansvaret for at opkræve det kommende kvalitetstillæg hos partierne bag beslutningen i Folketinget om at bygge Cityringen.

- Vi må gøre Christiansborg opmærksom på, at vi gerne vil have det gjort smartere. En gang imellem sker der det, at de lytter, siger Niels E. Bjerrum.