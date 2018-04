Advokater undersøger sag om inhabilitet i Københavns Kommune

Morten Kabell, der er tidligere teknik- og miljøborgmester i København for Enhedslisten, bliver sammen med en række chefer undersøgt af advokater for ikke at gribe ind i en sag om byggetilladelser i Københavns Kommune.

Det skriver BT.

Det er på baggrund af to anonyme henvendelser, at kommunen har sat en undersøgelse i gang af forholdene i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Her var Morten Kabell borgmester fra 2014 til november sidste år.

Det drejer sig blandt andet om en chef i forvaltningens afdeling for byggetilladelser. Ved siden af sit job i kommunen har han drevet et firma, der yder rådgivning om byggesagsbehandling.

Det har fået en person til at indrapportere sin bekymring om chefens habilitet. Det skriver BT, der er kommet i besiddelse af personens rapport.

- Fra flere sider har jeg hørt, at pågældende mellemleder har et bemærkelsesværdigt tæt samarbejde med flere mindre entreprenører.

- I en konkret sag blev jeg oplyst fra sagsbehandleren om, at "jeg synes også, sagen er på grænsen, men jeg har fået besked fra min chef om, at den skal presses igennem", lyder det i rapporten.

Københavns Kommune har også modtaget en anonym henvendelse, hvor den tidligere borgmester Morten Kabell inddrages.

Det fremgår af et referat fra et møde i Borgerrepræsentationen.

- I den anonyme henvendelse rejses der kritik af borgmesteren og direktionen i Teknik- og Miljøforvaltningen, idet det anføres, at borgmesteren og direktionen er vidende om de forhold i Teknik- og Miljøforvaltningen, der i øvrigt kritiseres i henvendelsen, samt at de ikke har ageret på forholdene, lyder det ifølge BT.

På et møde i Borgerrepræsentationen blev det i november sidste år besluttet at erklære Teknik- og Miljøforvaltningen inhabil.

I marts i år hyrede kommunens Økonomiforvaltning advokatfirmaet Bech-Bruun til at stå for en undersøgelse af sagen.