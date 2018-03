Unge med plader og brædder ville besætte slagtergårde

14 unge har søndag eftermiddag forsøgt at besætte de historiske slagtergårde på Enghavevej i København.

Bygningerne er fra 1800-tallet og en del af det oprindelige Vesterbro, men blev i fjor af kommunalbestyrelsen dømt til nedrivning til fordel for boligbyggeri i fem etager.

- Vi modtog en anmeldelse fra en borger om, at der var standset en varebil, og at nogle personer slæbte plader og forskallingsbrædder ind til bygningerne, og at der ikke var tale om håndværkere, fortæller vagtchef Henrik Stormer fra Københavns Politi.

Ifølge vagtchefen var politiet hurtigt på stedet og fik forhindret, at bygningerne blev besat.

- Vi har sigtet fem personer for husfredskrænkelse, og resten er blevet registreret og bortvist fra stedet, fortæller Henrik Stormer.

Det var kort inden jul, at Københavns Borgerrepræsentation stemte for at rive de historiske bygninger ned. Op mod 10.000 personer havde ellers skrevet under på en opfordring til at bevare bygningerne.