Grove tilråb og demonstration mødte ministre i Mjølnerparken

Sorte bannere og grove tilråb kommer regeringens syv ministre i møde, da de torsdag formiddag ankommer til Mjølnerparken i København for at lancere regeringens nye ghettoudspil.

Særligt grove tilråb er rettet mod udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

I alt er omkring 70 mennesker mødt op til den anmeldte demonstration. En lille del af de fremmødte råber grovheder som "fascist-svin".

Inden ministrene ankom til den kendte ghetto, var det mere fredelige tilråb som "lighed for loven" og "støt frem for straf", der prægede demonstrationen.

Arrangørerne af demonstrationen er afdelingsbestyrelsen i boligområdet Mjølnerparken.

Næstformand i bestyrelsen Janni Milsted er blandt demonstranterne. Hun forklarer, hvorfor hun er utilfreds med, at regeringen lancerer sit ghettoudspil.

- Jeg synes, det er meget afslørende, at regeringen i virkeligheden ikke rigtig vil noget.

- Jeg tror ikke, det hjælper, det der med at rive nogle bygninger ned. Jeg tror, det hjælper, hvis man gør noget positivt, og ikke hele tiden er efter nogle befolkningsgrupper, siger hun om grunden til, at hun demonstrerer.

Adspurgt om ikke man er nødt til at gøre noget ved problemerne i ghettoerne, svarer hun:

- Jeg synes bestemt, man skal gøre noget ved problemerne. Men jeg synes da allerede, at vi er godt i gang her.

- For det første har vi hele den her ombygning, vi skal have her, og så har vi unge i arbejde her i Mjølnerparken. Vi har lektiecaféer, og vi har klubber, så jeg synes, der er mange ting, der sættes i gang, siger hun.

Blandt demonstranterne er også Alternativets partileder, Uffe Elbæk.