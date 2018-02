Kommune lukkede børnehave med øjeblikkelig virkning - én voksen passede 22 børn

Børnehaven Hermodsgade husede indtil tidligere på året 22 børn på Nørrebro i København.

Men den 19. januar valgte Københavns Kommune at skride ind og lukke den selvejende institution med øjeblikkelig virkning, skriver Politiken.

Selvejende institutioner En selvejende institution er finansieret af det kommunale budget, men drevet af en forældrebestyrelse.

Kommunen tildeler institutionen det samme beløb som en tilsvarende kommunal institution får til drift og personale.

Kommunen har tilsynspligt med selvejende institutionener - ligesom med alle andre institutioner.

Kommunen kan opsige overenskomsten med ni måneders varsel. Hvis forholdende er så kritisable, at der er tale om væsentlig misligholdelse af driftsoverenskomsten, kan den ophæves medøjeblikkelig virkning. Kilde: Københavns Kommune

Oprindeligt var den selvejende børnehave blevet varslet om en opsigelse den 1. september i år. Men fordi institutionen ikke overholdt en aftale med kommunen om, at der skulle være to voksne på arbejde i åbningstiden, blev den lukket før tid.

Børnehaven Hermodsgade havde været under skærpet tilsyn, fordi en pædagogisk konsulent ikke mente, at det faglige niveau var godt nok. Og da kommunen besøgte stedet for at tjekke, om den rigtige mængde voksne var til stede, viste børnehaven sig at være underbemandet.

Det var tilfældet ved fem uanmeldte kontrolbesøg, som blev foretaget i de to uger, efter aftalen mellem ledelsen og kommunen var blevet talt på plads, kan man læse i et notat fra børne- og ungdomsforvaltningen under Københavns Kommune.

Medarbejderkorpset bestod ifølge notatet af en leder, en souschef, to medhjælpere og en køkkenassistent, men ofte var der således kun en enkelt voksen sammen med børnene.

Politiken har ikke kunnet få en kommentar fra lederen af børnehaven. Souschefen forklarer imidlertid, at problemet opstod i sommer, da de to tilknyttede hjælpere begge sygemeldte sig. De to tilbageværende ansatte måtte fordele samtlige vagter mellem sig og søge om støtte til vikarer, indtil souschefen selv gik ned med stress i efteråret.

Det er en kombinationen af et for lavt fagligt niveau og for lidt personale, der har fået kommunen til at gribe ind. Det er ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt, står der i kommunens notat, der stammer fra den 25. januar.

»Vi skal jo levere en ydelse til de københavnske borgere. En vuggestue og en børnehave er ikke bare et pasningstilbud, det er også et tilbud, hvor der skal ske pædagogisk arbejde«, uddyber Anni Lundqvist, som er pressechef hos Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, til Politiken.

De fleste af børnene - 20 stk. - er blevet genhuset i nye institutioner nær deres bopæl. Forældrene til de to sidste børn har takket nej til de nye anvisningstilbud.