De 17 øverste meter af nyt højhus kan blive ubeboelige

Et planlagt højhus på Postgrunden i København er godkendt til at rage hele 115 meter op over havets overflade.

Men kommer kæmpebyggeriet på plads, må der ikke være beboelse, tagterrasse eller åbne vinduer på de øverste 17 meter. Det skyldes et par afsnit i lokalplanen, som Ingeniøren har fundet frem.

Her lyder det bl.a., at etager over kote 98 - det vil sige 98 meter over vandets overflade - vil kunne blive påvirket af røg fra H. C. Ørstedsværket.

»I driftsfasen vil der være en påvirkning af facaden på den højeste bygning på grund af røg fra H. C. Ørstedsværket på de etager, der ligger over kote 98 m. Derfor må der ikke være boliger og udendørs opholdsarealer i bygninger over denne højde,« står der bl.a. i lokalplanen.

Røgproblemet kom frem efter en Cowi-undersøgelse for et års tid siden - det var ca. to måneder før, Københavns Borgerrepræsentation skulle tage stilling til projektet. Selv hvis højhuset ikke står direkte i røgfanen fra værket, vurderes det, at vinden ofte vil kunne blæse røgen over mod bygningen på Postgrunden.

»Det vil være en mulighed at lave kontorer, men der skal laves et luftindtag, der ikke generer dem, der arbejder. Man må ikke have beboelse et sted, hvor man ikke må åbne vinduet,« siger Lotte Linnet, projektleder hos Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, der står bag lokalplanen, til Ingeniøren.

Bygherren bag projektet, Danica, skal nu overveje, hvad der skal ske med højhuset, der altså er godkendt til kote 115, men ikke må have lejligheder i de øverste 17.

Herfra mener man ikke, der vil være noget problem at placere eksempelvis teknikarealer over kote 98. Der henvises også til, at lokalplanen fastslår, at der i byggeriet skal være et arkitektonisk grønt element på 15 meter. Man er dog ikke begyndt at detailplanlægge det højeste tårn endnu.