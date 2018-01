Efter seks år bag hegn: Nu kommer Københavns største plads til syne igen

Mandag kan man få et gensyn med Kongens Nytorv med den karakteristiske rytterstatue i København.

Det er nemlig blevet tid til at pille det grønne hegn, der i forbindelse med arbejdet med den nye cityring har omkranset pladsen siden 2012, ned.

Flere steder er hegnene allerede fjernet i takt med, at arbejdet med den nye metrolinje skred frem. Ved Kongens Nytorv bliver de grønne barrikader foreløbig erstattet med et trådhegn, man kan kigge gennem.

Der vil dog gå lidt tid, før den historiske plads atter er helt præsentabel. Stedet skal nemlig indrettes på ny med 80 høje kejserlindetræer og 900.000 chaussésten.

Pladsen, som er Københavns største, blev grundlagt af Kong Christian den Femte i 1600-tallet med inspiration fra Paris. Midt i det ovale haveanlæg, der kaldes Krinsen, står en statue af den tidligere konge.

Det er meningen, at pladsen skal genskabes i sin oprindelige ånd.

»Kongens Nytorv har enorm historisk betydning og har i mere end 400 år været en benyttet og beundret plads – både for byens borgere og for de mange gæster, der hvert år lægger vejen forbi København. Med nedtagningen af det grønne hegn er vi ét skridt nærmere en åbning af Cityringen, som vil gøre Kongens Nytorv til en endnu vigtigere plads og et nyt metroknudepunkt,« siger Rebekka Nymark, kundedirektør i Metroselskabet i en pressemeddelelse.

Kongens Nytorv skal sammen med Frederiksberg Station udgøre to knudepunkter, hvor cityringen og metrolinjen krydser hinanden. De to underjordiske stationer får en tunnel, så man let kan skifte mellem linjerne.

Cityringen åbner efter planen i 2019.