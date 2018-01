Tidligere S-socialborgmester i København er død

Engang var hun hele Danmarks Rikke i "Huset på Christianshavn". I dag er skuespillerkarrieren et overstået kapitel for Kirsten Hansen-Møller. Hun har netop skrevet en gribende beretning om at miste sin datter, der døde af brystkræft i en alder af 26 år - blot få dage efter at hun havde født en lille pige.