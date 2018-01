Københavns Universitet kunne godt bruge flere lig

Panum Instituttet på Københavns Universitet modtager årligt omkring 250 legemer fra personer, som har valgt at donere deres krop til videnskaben.

Og selvom det er en tilslutning, som ifølge professor Jørgen Tranum-Jensen skaber misundelse i mange europæiske lande, kunne instituttet godt bruge nogle flere, skriver Søndagsavisen.

»Det er en stor gave for os alle, når folk beslutter sig for at give deres afsjælede legeme til forskning og undervisning. I øjeblikket donerer cirka to procent deres legeme, og tre procent ville kunne dække behovet,« siger professoren til Søndagsavisen.

Der er særligt én årsag til, at flere donerer sin døde krop til forskning

Donationerne bruges bl.a. til, at de lægestuderende kan blive fortrolige med den menneskelige anatomi, ligesom kirurger kan øve sig i indgreb, de ikke har udført før.

I dag kan man enten testamentere sin krop til Syddansk Universitet i Odense, Aarhus Universitet eller Københavns Universitet.

Mangel på afdøde forringer lægeuddannelse

Ifølge en undersøgelse, som YouGov har foretaget for Søndagsavisen, tilkendegiver 12 procent af danskerne, at de påtænker at donere deres krop til videnskaben.

De donerede legemer, der bliver leveret til Panum Instituttet, er i instituttets varetægt i to år, hvorefter de udleveres til de pårørende.