Stillads væltede ud over københavnsk gade

Mandag aften er det igen sikkert at færdes i Randersgade på Østerbro i København.

Det oplyser Københavns Politi, efter at et stort stillads tidligere på dagen rev sig løs fra en ejendom.

Ingen mennesker kom til skade, men nedfaldne stilladsdele ramte parkerede biler, ligesom stilladset tog ledninger til gadebelysning med sig i faldet.

#HBeredskab til stede på Randersgade efter at et stillads er væltet. Vi bliver på stedet et stykke tid sammen med politiet. pic.twitter.com/wbDG3P8nT5— HovedstadsBeredskab (@HBeredskab) 1. januar 2018

- Så er det igen muligt at køre i Randersgade. Stillads er nedtaget, sikret og fjernes i morgen tidlig, lyder det mandag aften fra politiet på Twitter.

Tilsyneladende var det et kraftigt vindstød, der fik stilladset til at vælte, oplyste vagtchef Henrik Stormer tidligere på dagen.

Hændelsen fik politiet til at afspærre gaden, og brandvæsnet blev tilkaldt for at sikre de stilladsdele, der var i fare for at falde ned.

Det er nu op til Arbejdstilsynet at undersøge årsagen til, at stilladset ikke kunne klare den friske vind, der har blæst hen over hovedstaden nytårsdag.

Tilsynet skal afgøre, om sammenstyrtningen skyldes fejl ved opsætningen.