Stillads er væltet ud over københavnsk gade

Randersgade på Østerbro i København er mandag eftermiddag afspærret, fordi et stillads på en ejendom har revet sig løs. Noget af stilladset hænger ud over gaden.

Ifølge politiet er det tilsyneladende et kraftigt vindstød, der har fået stilladset til at vælte.

#HBeredskab til stede på Randersgade efter at et stillads er væltet. Vi bliver på stedet et stykke tid sammen med politiet. pic.twitter.com/wbDG3P8nT5— HovedstadsBeredskab (@HBeredskab) 1. januar 2018

Ingen mennesker er kommet til skade, men nedfaldne stilladsdele har ramt nogle parkerede biler. Desuden har stilladset taget ledninger til gadebelysningen med sig i faldet, oplyser vagtchef Henrik Stormer, Københavns Politi.

- Vi ved endnu ikke, hvorfor stilladset rev sig løs, siger Henrik Stormer.

Politiet har afspærret gaden, og brandvæsnet er på stedet for at sikre de stilladsdele, der er i fare for at falde ned på gaden.

Arbejdstilsynet er tilkaldt for at undersøge årsagen til, at stilladset ikke kunne klare den friske vind, der blæser hen over byen nytårsdag.

Tilsynet skal afgøre, om sammenstyrtningen kan skyldes fejl ved opsætningen.

Politiet er desuden i gang med at tilkalde det stilladsfirma, der har sat stilladset op.

Der er endnu ikke oplysninger om, hvor længe Randersgade vil være spærret.