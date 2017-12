Flere betonklodser og nye tiltag skal skabe bedre sikkerhed på Rådhuspladsen nytårsaften

Når det nye år skydes i gang, vil der der traditionen tro være mange mennesker samlet på Rådhuspladsen i København.

I år vil dem, som lægger vejen forbi, dog opleve, at de vil være omringet af endnu flere betonklodser end ved tidligere år, skriver DR.

Det skyldes bl.a. flere terrorangreb i Europa de senere år, hvor biler og lastbiler er blevet brugt til at køre ind i større menneskemængder.

»Det er klart, at når man holder store arrangementer, som for eksempel nytårsaften, så må man lave nogle tiltag for at sikre dem, der står der,« forklarer Tim Ole Simonsen, der er operationschef i Hovedstaden Beredskab, over for DR.

Men initiativet med flere betonklodser er ikke godt nok. Det mener Kasper Skov Mikkelsen, der er direktør i Sikkerhedsbranchen.

Ifølge ham er betonklodser ikke terrorsikring. Faktisk udgør de ifølge ham en større trussel end sikkerhed, hvis et køretøj skulle lykkes med at slippe igennem.

»Vi er meget bekymret for, at man sætter betonklodserne op, fordi de vil stå i vejen, hvis folk skal forsøge at komme væk fra sådan et område,« fortæller Kasper Skov Mikkelsen til DR.

Der vil udover betonklodser også blive opsat »forskellige former« for spærringer på Dronning Louises Bro, hvor mange vælger at overvære fyrværkeri fra.

I år har man hos Hovedstaden Beredskab desuden valgt at tage højde for, at de mange mennesker, som samles på Rådhuspladsen nytårsaften, i sig selv udgør en sikkerhedsrisiko.

Derfor har man for at øge sikkerhedsafstanden til fyrværkeriet valgt at udvide området omkring Rådhuspladsen og inddrage dele af H.C. Andersens Boulevard og afspærre Vesterbrogade helt.