MRSA-mistanke på Odense Universitetshospital

Odense Universitetshosptial er lige nu ved at undersøge alle patienter og alt personale for MRSA-smitte, efter at to patienter, som i løbet af sommeren var indlagt på hospitalets Afsnit O2, har fået konstateret den samme MRSA-undertype.

Det oplyser overlæge på Odense Universitetshospital og formand for hospitalets hygiejne komité Hans Jørn Kolmos til Jyllands-Posten.

"Det drejer sig om, at vi sommeren over har konstateret, at to patienter er blevet smittet med den samme MRSA-type, og at de har ligget i afdelingen samtidig. Derfor betragter vi det som et udbrud," siger han.

MRSA - MRSA står for Methicillin Resistente Staphylococcus Aureus - MRSA er resistent over for en række antibiotika, som ellers er standardbehandlingen mod stafylokokker - Omkring 25 pct. af den danske befolkning er ifølge Odense Universitetshospital raske bærere af stafylokokker i næsen og på huden, mens cirka 1 pct. af bærerne har resistente stafylokokker af MRSA-typen - De, der er i størst risiko for at få en alvorlig sygdom forårsaget af MRSA, er personer, som i forvejen er syge eller svagelige Kilde: Sundhedsstyrelsen og Odense Universitetshospital

Han forklarer, at den ene patient allerede er udskrevet igen, mens den anden patient stadigvæk bliver behandlet for en sårinfektion. De to patienter var ikke indlagt på samme stue, og det får hospitalet til at betragte det som et udbrud.

Den type MRSA, som de to patienter har fået konstateret, er typen CC 398, også kendt som svine-MRSA, der også findes hos nogle husdyr. De to tilfælde betyder, at hospitalet er i gang med at undersøge, hvordan bakterien er kommet ind i afdelingen.

"Vi ved ikke, hvordan det er sket endnu, men det undersøger vi. Lige nu koncentrere vi os om at finde ud af, hvor udbredt smitten er. Vi har ikke fundet nye tilfælde ud fra de podninger, som vi har lavet indtil videre," siger han.

Han oplyser, at hospitalet tager situationen alvorligt, for at fange udbruddet i opløbet. Derfor gennemgår hospitalet afdelingsproceduren for at sørge for, at hygiejnen og rengøringen er i orden.

Samtidig bliver alle ansatte og patienter undersøgt, for at sikre, at der ikke er en ukendt smittekilde på afdelingen.

Får man infektioner som følge af MRSA er det muligt at behandle med antibiotika. Men da det er en multiresistent bakterie, kræver det stærkere medikamenter og derfor vil hospitalet gøre alt for, at MRSA undgås, oplyser Odense Universitetshospital i en pressemeddelelse.

Hans Jørn Kolmos regner med, at det tager det meste af denne uge, før hospitalet er færdige med at foretage undersøgelser.