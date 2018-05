Formodede pirater overdrages til Seychellerne

Torm Kansas Lørdag den 9. november blev det danske tankskib Torm Kansas angrebet af pirater i Det Indiske Ocean.

Skibet var på åbent hav, da angrebet fandt sted, og var undervejs fra Sikka i Indien til Mossel Bay i Sydafrika.

Da piraterne gik til angreb, affyrede skibets bevæbnede vagter flere advarselsskud. Ingen - hverken besætningsmedlemmer eller pirater - kom til skade ved angrebet.

Chefen for Natos flådestyrke dirigerede efter angrebet det danske krigsskib Esbern Snare til området for at lokalisere og pågribe piraterne. Natten til søndag den 10. november fandt krigsskibet frem til to både tæt på det sted, hvor Torm Kansas blev angrebet.

Soldater fra krigsskibet pågreb de ni pirater, der blev taget til fange om bord på Esbern Snare.

Lørdag den 23. november blev de ni formodede pirater i Københavns Dommervagt varetægtsfængslet in absentia.

Søndag den 1. december besluttes det, at de ni pirater skal retsforfølges på Seychellerne, da piraterne ikke kan retsforfølges i Danmark.

De er sigtet efter straffelovens paragraf 183 a: Den, som ved ulovlig tvang tager kontrollen over et luftfartøj, et skib eller et andet kollektivt transportmiddel eller godstransportmiddel eller griber ind i dets manøvrering, straffes med fængsel indtil på livstid.

I alt 15 danske statsborgere har i perioden 2007 til 2013 været taget som gidsler af somaliske pirater. Endnu er ingen af disse pirater blevet pågrebet eller stillet for en dommer.

Ni formodede pirater, som har været i dansk varetægt på krigsskibet Esbern Snare i farvandet ved Somalia siden 10. november, er lørdag eftermiddag overdraget til Seychellerne for at blive retsforfulgt, oplyser Forsvarsministeriet.

- Med overdragelsen af de ni formodede pirater til Seychellerne har vi endnu engang vist, at Danmarks og den internationale indsats ved Afrikas Horn fungerer og gør en væsentlig forskel, siger forsvarsminister Nicolai Wammen (S) i en pressemeddelelse.

- Jeg er tilfreds med og taknemmelig over, at Seychellerne vil påtage sig så stort et ansvar for pirateribekæmpelse i regionen, tilføjer ministeren.

Tredje gang

Det er tredje gang, at Seychellerne har sagt ja til at modtage pirater tilbageholdt af Danmark.

Soldater fra Esbern Snare pågreb de ni formodede pirater natten til den 10. november i farvandet ved Somalia, og siden har de siddet tilfangetaget på det danske krigsskib.

De formodede pirater blev tilbageholdt efter angreb på et kinesisk handelsskib og det danskflagede skib Torm Kansas.

De ni formodede pirater blev varetægtsfængslet in absentia i Københavns Dommervagt - sigtet for forsøg på at kapre det danske skib Torm Kansas.

Men den danske anklagemyndighed har vurderet, at man ikke kunne stille de formodede pirater for retten i Danmark.