Et slag i bordet med en lille træhammer gjorde det officielt:

Unesco optog søndag eftermiddag fem danske ringborge fra vikingetiden på Unescos Verdensarvsliste.

Det sker blot få dage efter, at den ikoniske by Venedig fik afvist sin ansøgning om at få byen og dens omkringliggende lagune på listen over truet verdensarv.