19-årig dansker vinder EM for unge forskere med raketprojekt

19-årige Martin Stengaard Sørensen har lørdag fået førstepladsen ved EM-finalen for unge forskere i alderen 14 til 20 år.

Det oplyser Unge Forskere, som er en dansk talentkonkurrence, i en pressemeddelelse.

Martin Stengaard Sørensen får førsteprisen for et projekt om køling af små raketmotorer. Han arbejder med at bruge brændstof med færre giftige kemikalier til at køle de små motorer med.