19-årig dansker har vundet EM for unge forskere med raketprojekt

Projektet fik rosende ord fra Mariya Lyubenova, som er astrofysiker og præsident for den jury, der bedømte det.

- Det var et helt ekstraordinært projekt. Martins evne til at omsætte teori til praksis og hans interesse og nærmest grænseløse viden om og tilgang til raketvidenskab gjorde, at vi ikke var i tvivl, sagde hun umiddelbart efter kåringen i Bruxelles.

- Det er et meget stærkt projekt, og mon ikke Martin kommer til at bidrage til fremtidens raketmotorer.

Selv drømmer Martin Stengaard Sørensen om, at hans motorer i fremtiden vil blive brugt på rumfartøjer som eksempelvis satellitter.

Idéen til projektet kom ud af hans egen interesse for rummet og raketter.

- Jeg havde lyst til at lære noget mere om raketmotorer, og så tænkte jeg, at den bedste måde at lære det på, var at bygge en, siger Martin Stengaard Sørensen.