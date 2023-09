Buschauffør havde drukket øl og vin - politiet beholder bussen

En buschauffør har lørdag fortalt, at han havde drukket fire øl og et halvt glas vin, inden han fredag satte sig bag rattet for at køre bussen fra Aarhus til København.

Det skriver TV 2 Fyn om et grundlovsforhør med den 50-årige chauffør.

Sagen blev opdaget af politiet, fordi bussen var impliceret i et uheld på motorvejen ved Blommenslyst fredag klokken 13.30.