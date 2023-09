Buschauffør havde drukket øl og vin før uheld på motorvejen

Men det mener Retten i Odense ikke, at der er begrundet mistanke for, at den 50-årige har gjort. Han er derfor ikke blevet varetægtsfængslet, og bussens ejer kan få den udleveret.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Milan Seyfabad til Ritzau lørdag eftermiddag.

Chaufføren vil dog fortsat være sigtet for spirituskørsel samt for at køre uden at have kørekort.

Politiet har ikke oplyst, hvilken type bus der er tale om, eller hvem ejeren er.

Der var mellem 30 og 40 passagerer i bussen, da uheldet på Fynske Motorvej fandt sted, oplyser Milan Seyfabad.