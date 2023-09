- Jeg følte, det var ligesom noget af det, man ser i USA. Jeg var seriøst bange for, hvad der ville ske. Jeg kunne ikke trække vejret. Jeg fik en tommelfinger ind bag kæben og spark i nyrerne, siger han til Ekstra Bladet.

Han blev siden afhørt og først løsladt efter fire timer i detentionen.

Københavns Politi har sigtet ham for fire lovovertrædelser. At bruge telefon, mens han kørte på cykel. At nægte at oplyse navn og fødselsdato. At have udøvet vold mod og truet tjenestemand. Og at have modsat sig anholdelse.

Adam Tatt siger til Ekstra Bladet, at han kaldte en betjent for en fucking nar.

Angiveligt blev betjenten ophidset, da Tatt ville ringe til sin kone. Derefter udartede situationen sig.