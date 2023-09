Vold og trusler mod fængselsbetjente når laveste niveau i flere år

Hun mener derfor ikke, at det nuværende niveau er acceptabelt.

- Jeg mener simpelthen, at vi går efter et nul, og det gør vi, fordi vi gerne vil vise, at det ikke er acceptabelt, at det overhovedet sker.

Ina Eliasen tilføjer, at hun dog er klar over, at det er et svært mål at nå, da mange af de indsatte er voldsparate.

Selv om der allerede er sket et stort fald, fortsætter arbejdet med at øge indsatsen yderligere, så antallet af episoder kommer endnu længere ned, lyder det.

- Vi kommer til at sætte flere initiativer i gang i de kommende år. Vi er blandt andet ved at etablere et mentorkorps - med nogen, der er særligt dygtige til at håndtere den her type konflikter.

- Vi følger også hele tiden med i forskning og andres erfaringer på området, forklarer Ina Eliasen, der er direktør i kriminalforsorgen.