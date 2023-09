Grundstødt krydstogtskib får lov at sejle fra Grønland

- Efterforskningen er foretaget i et virkelig godt samarbejde med Søfartsstyrelsen, Sirius Patruljen, Arktisk Kommando og besætningen på inspektionsskibet ”Knud Rasmussen”, skriver vagtchef hos politiet i Nuuk Gideon Quist i en pressemeddelelse.

Skibet gik på grund i Alpefjorden mandag. Først torsdag lykkedes det for ”Ocean Explorer” at komme flot. Det skete med hjælp fra Naturinstituttets fiskeforskningsskib ”Tarajoq”.

Der var 206 passagerer om bord på skibet, som sejler under Bahamas’ flag. De meldtes at være i god behold, i forbindelse med at politiet gik om bord på det grundstødte skib onsdag i denne uge for at indlede efterforskning af forløbet.