Scavenius forlader mæglingsproces i Alternativet

Theresa Scavenius (AL) har mistet tilliden til en intern mæglingsproces i Alternativet, efter at folketingsgruppen ifølge DR skulle have ønsket at ekskludere hende.

Det meddeler folketingsmedlemmet på det sociale medie X, efter at hun har været tavs de seneste dage.

- Tidligere i dag (fredag, red.) forlod jeg den interne proces i Alternativet, fordi jeg ikke kunne få klare svar og mistede tilliden til, at Hovedbestyrelsen kunne håndtere det retfærdigt og seriøst, skriver Scavenius.