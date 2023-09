Sensommeren rammer Danmark før markant vejrskifte

Lørdag bliver vejret generelt set også flot med temperaturer på mellem 18 og 23 grader.

Igen kan nordjyderne dog opleve skyer og enkelte lette byger ud på eftermiddagen og hen på aftenen.

Søndag bliver meget lig lørdag.

- Det holder tørt i hele landet, og der kommer nogen eller en del sol de fleste steder, siger Martin Lindberg.

Han medgiver dog, at prognosen igen er lidt svær at tyde, hvorfor han også advarer om muligheden for lidt flere skyer i løbet af dagen.

Det gode vejr skyldes et højtryk, der dog i næste uge rykker langt mod øst, hvilket i hvert fald for nu betyder en stopper for sensommervejret.

- Det bliver vådt og blæsende med regn og perioder med kraftig vind, siger Martin Lindberg.