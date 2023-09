Narkosmugler fra Nigeria havde 440 gram kokain i maven

Tolderne foretog derefter en scanning af manden. Den viste, at han havde slugt mere end 40 kapsler, som skulle vise sig at indeholde 440 gram kokain i alt.

Det er langtfra første gang, at narkosmuglere forsøger at føre narko ind i landet ved at sluge kapsler med narko. I august blev en kvinde taget i at forsøge på indsmugling af et kilo narkotika, der var skjult i kapsler, som hun havde slugt.

Smugling via mavesækken er forbundet med livsfare. Hvis der går hul på indpakningen af stoffet, risikerer man at dø af en overdosis.

Sidste år døde tre personer efter at have forsøgt at smugle stoffer til Grønland ved at sluge dem.

En af dem døde efter at have slugt pakker med hash. Pakkerne hobede sig op i mandens tarm, hvor de forårsagede en betændelsestilstand, der kostede manden livet.