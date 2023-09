Mand dømt til behandling efter knivangreb mod iransk ambassadør

Var retten uenig i det, var anklagerens subsidiære påstand, at der var tale om trusler mod en diplomat.

Retten var enig i, at der var tale om et forsøg på et angreb på ambassadøren.

Manden blev overmandet af ambassadens personale, inden han kunne gøre skade på ambassadøren.

Den 33-årige er også dømt for at have kastet sten mod ambassaden og begået hærværk. Det gjorde han blandt andet ved at rive et overvågningskamera ned.

Han har også lavet skader på fire biler, som holdt parkeret ved ambassaden, samme morgen.

Anklageren fortæller, at den 33-årige har anket dommen med påstand om frifindelse i det ikkeerkendte omfang.

Det skyldes, at det eneste manden nægtede, var forsøg på knivangreb.