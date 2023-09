Har Danmark – og efterkommeren til slavekoloniens tidligere generalguvernør – et økonomisk eller moralsk ansvar for de lidelser, som Danmark påførte tusindvis af afrikanere, der blev sendt over atlanten for at arbejde i sukkermarkerne i det tidligere Dansk Vestindien?

Godsejer Nicolai Oxholm Tillisch, hvis forfar flere generationer tilbage var generalguvernør og slaveejer i Dansk Vestindien, mener det er »en hamrende svær sag«, men svarer: